Mike Tyson si scaglia contro la serie di Hulu sulla sua vita | Sono come i proprietari di schiavi

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il 25 agosto debutterà sugli schermi diuna minidedicata alladie il campione ha duramente criticato il progetto.si èto via social mediala minidiche racconterà la sua, con parole ancora più dure rispetto a quelle pronunciate in passatoquestione. L'ex puglie ha infatti condiviso la sua opinione in alcuni post in cui ini suoi fan a non vedere il progetto, composto da otto episodi, in arrivo sugli schermi americani il 25 agosto e che sarà disponibile in Italia, su Disney+, dall'8 settembre. Nelle puntate è Trevante Rhodes a interpretare...

- NikolajVsevolo1 : 'Tutti abbiamo delle difficoltà nella vita, ma dobbiamo continuare a combattere'. Mike Tyson

