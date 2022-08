MG4 - L' elettrica è preordinabile in Italia

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 8 agosto 2022) La MG apre ingli ordini per la nuova MG4 ekettrica con prezzi a partire da 30.000 euro. Sul configuratore online è stata lanciata una promozione che prevede entro il 12 settembre la possibilità di registrarsi per ottenere gratuitamente la vernice metallizzata, disponibile normalmente come optional a 650 euro. 350 o 450 km di autonomia wltp. Lunga 4,29 metri, la MG4 viene proposta nel nostro Paese in due versioni a trazione posteriore: quella con batteria da 51 kWh e 350 km di autonomia dichiarata e quella con accumulatore da 64 kWh e 450 km di percorrenza Wltp. Secondo il costruttore, con le colonnine rapide è possibile recuperare l'80% della carica in 35 minuti, ma non è ancora nota la potenza massima accettata dal sistema. Il sito non riporta inoltre la potenza massima del powertrain, ma la versione cinese con le stesse opzioni di batterie dichiara ...