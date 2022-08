MG F | Mazda MX-5 e Fiat barchetta - Negli anni 90 cera da divertirsi FOTO GALLERY

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si avvicina il debutto della nuova roadster MG, che dovrebbe abbinare al fascino della guida en plein air la modernità di un powertrain elettrico. Nonostante quest'ultimo dettaglio, a molti tornerà alla mente la MG F (o MGF) di metà90, con cui il marchio Morris Garages avviò il suo rilancio commerciale partendo proprio da una sua storica specialità, ovvero la spider a due posti. Del resto, parliamo di un decennio molto vivace, in cui c'era ancora spazio per le nicchie di mercato, come quella delle scoperte a due posti dal fascino rétro, alcune delle quali accessibili ai più, magari approfittando anche degli sconti. La rassegna. Ci riferiamo in particolare alla, all'inizio della carriera a metà decennio, e alla già famosa MX-5, oltre all'inglese del marchio oggi di proprietà del gruppo Saic. Auto simili nello ...

RValdemburg : MG F, Mazda MX-5 e Fiat barchetta Negli anni 90 c’era da divertirsi – FOTO GALLERY - m_masi1960 : RT @ginolm: @borghi_claudio Dovendo cambiare auto stavamo considerando la Y ibrida (stesso motore della 'tua' Panda) e la Mazda 2 benzina.… - ginolm : @borghi_claudio Dovendo cambiare auto stavamo considerando la Y ibrida (stesso motore della 'tua' Panda) e la Mazda… -

Quattroruote

Seguono anche modelli di case automobilistiche più convenienti come Opel,e Lancia . Essendo ... Marchi come Lexus, Alfa Romeo, Bmw, Jeep,, Mitsubishi e Volkswagen richiedono un costo di ...Modularità e spaziosità del posteriore non sono i punti di forza della2 2022, le teste di ... Confronto Volvo XC40 2021 recensioni e giudizi a confronto nuova auto e modelloPunto addio, ... Roadster anni 90: le MG F, Mazda MX-5 e Fiat barchetta: la Foto Gallery - Quattroruote.it Due generazioni di Miata, l’inglese a motore centrale e l’italiana tutt’avanti: ecco le roadster per tutti (o meglio, per molti) di quel decennio ...alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...