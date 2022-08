Meteo lunedì: temporali locali e smorzamento della canicola africana. I dettagli (Di lunedì 8 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Al Nord sole prevalente ma con residue note instabili nella giornata di lunedì, specie su Alpi e Prealpi ma anche in Pianura Padana potrebbe fare ancora degli spot. Caldo torrido sulle coste toscane e liguri a causa dei venti di Foehn che faranno impennare le temperature raggiungendo punte di 35°C. Sull’Appennino centrale e al Sud invece i veri protagonisti saranno i temporali. Fenomeni che saranno più frequenti tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle ore pomeridiane. Precipitazioni intense sui rilievi appenninici dove non mancheranno delle grandinate. A proposito di ciò, attenzione soprattutto a lunedì quando tra Toscana, Lazio interno, Umbria e Abruzzo occidentale si potranno avere disagi causati da rovesci e temporali violenti in grado di scaricare ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Al Nord sole prevalente ma con residue note instabili nella giornata di, specie su Alpi e Prealpi ma anche in Pianura Padana potrebbe fare ancora degli spot. Caldo torrido sulle coste toscane e liguri a causa dei venti di Foehn che faranno impennare le temperature raggiungendo punte di 35°C. Sull’Appennino centrale e al Sud invece i veri protagonisti saranno i. Fenomeni che saranno più frequenti tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle ore pomeridiane. Precipitazioni intense sui rilievi appenninici dove non mancheranno delle grandinate. A proposito di ciò, attenzione soprattutto aquando tra Toscana, Lazio interno, Umbria e Abruzzo occidentale si potranno avere disagi causati da rovesci eviolenti in grado di scaricare ...

