Meteo | la terribile notizia sul ferragosto gela milioni di italiani

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 agosto 2022), Cosa accadrà nei prossimi giorni? Edoardo Ferrara di «3B» ha rilasciato un’intervista a «Il Quotidiano Nazionale» in cui ha svelato il clima che avremo a, della “crisi” a cui assisteremo: “Si apre la settimana più dinamica dell’estate sull’Italia: questi temporali interessano sia il nord sia il sud, con una circolazione di bassa pressione. (…) Ci saranno rovesci sulle regioni centromeridionali, nelle aree appenniniche, ma anche sulle coste di Versilia e Spezzino. Al nord oggi avremo qualche temporale, tra il nord-est e l’Emilia Romagna, ma meno frequenti rispetto al weekend”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, novità dal prossimo weekend: le previsioni di Giuliacci “L’instabilità rimarrà nei giorni a seguire, un po’ in tutta Italia, mentre in Toscana, Umbria ...