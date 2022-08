Mercato Napoli: pronto il colpo per il futuro! Arriva dal Lione (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Napoli è ormai concentrato sulla prossima stagione che partire il 15 di agosto contro l’Hellas Verona, ma l’attenzione della dirigenza azzurra è rivolta anche al futuro del club. Mercato Giovanili Napoli Secondo quanto riportato da “Giovanili Napoli” attraverso il proprio profilo Instagram, il Napoli sarebbe intenzionato a rinforzarsi con una potenziale stella del futuro. Si tratta di Mohammed Al Amin Aid, centrocampista algerino classe 2004. Secondo quanto si apprende, il giocatore ha già vestito la maglia azzurra nell’amichevole di ieri contro la Puteolana. Nelle ultime stagioni ha militato nelle giovanili del Lione, da sempre grande fucina di talenti, e ha conquistato anche la Coupe Gambardella da assoluto protagonista. Al Amin Aid, è un centrocampista di grande ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilè ormai concentrato sulla prossima stagione che partire il 15 di agosto contro l’Hellas Verona, ma l’attenzione della dirigenza azzurra è rivolta anche al futuro del club.GiovaniliSecondo quanto riportato da “Giovanili” attraverso il proprio profilo Instagram, ilsarebbe intenzionato a rinforzarsi con una potenziale stella del futuro. Si tratta di Mohammed Al Amin Aid, centrocampista algerino classe 2004. Secondo quanto si apprende, il giocatore ha già vestito la maglia azzurra nell’amichevole di ieri contro la Puteolana. Nelle ultime stagioni ha militato nelle giovanili del, da sempre grande fucina di talenti, e ha conquistato anche la Coupe Gambardella da assoluto protagonista. Al Amin Aid, è un centrocampista di grande ...

