Mer***! Ah scusa | mer***! | Haaland fuori controllo | l' intervista da censura | Video

Al debutto in Premier League ha realizzato due reti e si è preso il titolo di man of the match contro il West Ham, che ha regalato la prima vittoria in campionato al Manchester City all'avvio del campionato di Premier League. Non poteva esserci esordio migliore per Erling Haaland, che si conferma una macchina da gol qualunque sia il contesto in cui si cala. Un uno-due che ha mandato k.o. gli Hammers, quello dell'ex Borussia, che c'è rimasto un po' male quando Pep Guardiola ha deciso di sostituirlo. Il gol che rimane più impresso è quello del raddoppio: passaggio filtrante pennellato da Kevin de Bruyne, Haaland che è lì e deve solo buttarla dentro. Haaland e la parola birichina Poi Haaland ha catturato la scena anche nelle interviste post-partita, quando ha dato vita a un duetto esilarante con Geoff Shreeves, ...

