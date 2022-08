Meloni massacrata per il "blocco navale"? Pd da ridere: chi lo ha inventato (in Italia) (Di lunedì 8 agosto 2022) Il cordone di forze progressiste non è soltanto affetto da elevati livelli di litigiosità e disorganizzazione, ma anche da imbarazzante smemoratezza. La faccenda è tutt' altro che irrilevante e deve essere dunque trattata con la necessaria serietà. Sedicenti democratici e media, che come sappiamo pendono a sinistra più per conformismo che per una ideologia oramai defunta, sono impegnati in un attacco frontale ai danni di Giorgia Meloni, rea di essere amata dagli elettori, quindi ha sollevato aspre critiche la proposta avanzata dalla leader di Fratelli d'Italia di arginare l'incontenibile flusso di immigrati clandestini mediante il blocco navale. In pratica, le navi militari nostrane dovrebbero pattugliare i limiti delle acque territoriali, dove si estende la sovranità dello Stato, allo scopo di contrastare la tratta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Il cordone di forze progressiste non è soltanto affetto da elevati livelli di litigiosità e disorganizzazione, ma anche da imbarazzante smemoratezza. La faccenda è tutt' altro che irrilevante e deve essere dunque trattata con la necessaria serietà. Sedicenti democratici e media, che come sappiamo pendono a sinistra più per conformismo che per una ideologia oramai defunta, sono impegnati in un attacco frontale ai danni di Giorgia, rea di essere amata dagli elettori, quindi ha sollevato aspre critiche la proposta avanzata dalla leader di Fratelli d'di arginare l'incontenibile flusso di immigrati clandestini mediante il. In pratica, le navi militari nostrane dovrebbero pattugliare i limiti delle acque territoriali, dove si estende la sovranità dello Stato, allo scopo di contrastare la tratta di ...

