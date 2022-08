Meloni: “FdI vuole schedare i giovani? Le schedature le ha fatte il governo col green pass” (video) (Di lunedì 8 agosto 2022) «Il programma di FdI ancora non è stato pubblicato, quindi si sentono commenti a quello di 5 anni fa e la cosa fa ridere». Così la leader di FdI Giorgia Meloni a Rtl 102.5. Ora, aggiunge, c’è «la polemica per cui noi vorremmo far lavorare i giovani senza permtteergli di scegliere quale lavoro, è una cosa totalmente folle, con l’M5s che come al solito deve mistificare. C’è stato un solo caso in cui il governo ha schedato la gente per permetterle di lavorare: era con il green pass e io non l’ho votato». “Se FdI sarà il primo partito il candidato premier sarò io” La leader di Fratelli d’Italia è intervenuta su diversi temi, nella lunga intervista con l’emittente radiofonica. “Le regole si conoscono – ha detto la Meloni – poi io non farà campagna elettorale parlando di nomi, di premier. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) «Il programma di FdI ancora non è stato pubblicato, quindi si sentono commenti a quello di 5 anni fa e la cosa fa ridere». Così la leader di FdI Giorgiaa Rtl 102.5. Ora, aggiunge, c’è «la polemica per cui noi vorremmo far lavorare isenza permtteergli di scegliere quale lavoro, è una cosa totalmente folle, con l’M5s che come al solito deve mistificare. C’è stato un solo caso in cui ilha schedato la gente per permetterle di lavorare: era con ile io non l’ho votato». “Se FdI sarà il primo partito il candidato premier sarò io” La leader di Fratelli d’Italia è intervenuta su diversi temi, nella lunga intervista con l’emittente radiofonica. “Le regole si conoscono – ha detto la– poi io non farà campagna elettorale parlando di nomi, di premier. ...

