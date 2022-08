Meloni: “Calenda? Calcoli elettorali. A sinistra corrono divisi ma sono disposti a governare insieme, così prendono in giro gli italiani” (Di lunedì 8 agosto 2022) “Lo strappo di Calenda con Letta? Secondo me, è banalmente un calcolo elettorale. Lo spettacolo abbastanza tragicomico al quale stiamo assistendo racconta bene su quali basi muovono le alleanze tra i nostri avversari. Quando una coalizione sta insieme perché condivide dei contenuti, le soluzioni si trovano facilmente”. sono le parole pronunciate ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che aggiunge: “Mentre noi assistiamo a questa telenovela, il centrodestra è parecchio avanti nella stesura del programma, è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni perché stiamo insieme per scelta. Dall’altra parte, l’unica idea compatibile tra tutti è battere la destra, questa pericolosa, e quindi la santa alleanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) “Lo strappo dicon Letta? Secondo me, è banalmente un calcolo elettorale. Lo spettacolo abbastanza tragicomico al quale stiamo assistendo racconta bene su quali basi muovono le alleanze tra i nostri avversari. Quando una coalizione staperché condivide dei contenuti, le soluzioni si trovano facilmente”.le parole pronunciate ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, che aggiunge: “Mentre noi assistiamo a questa telenovela, il centrodestra è parecchio avanti nella stesura del programma, è una coalizione che ci ha messo mezz’ora a trovare delle soluzioni perché stiamoper scelta. Dall’altra parte, l’unica idea compatibile tra tutti è battere la destra, questa pericolosa, e quindi la santa alleanza di ...

