Mattia Veronese, il 29enne ripescato dopo 9 ore in mare: «Così mi sono salvato dalle onde nel Delta del Po» – Il video (Di lunedì 8 agosto 2022) «Mi sono fatto forza, ho cercato di nuotare, ma c’erano tante onde e continuavo a bere»: a parlare è Mattia Veronese, il 29enne rodigino ripescato domenica mattina nel Delta del Po dopo quasi dieci ore, disperso in mare dopo un bagno notturno la notte tra il 6 e il 7 agosto. «Mi sono messo sulla schiena per cercare di galleggiare senza fare fatica perché ero sempre più stanco», ha detto il ragazzo al Gazzettino: «Mi sono aggrappato a quello che ho trovato, scogli, rami». Di lui si erano perse le tracce in seguito a un bagno di mezzanotte con gli amici alla Spiaggia delle Conchiglie, nel comune di Porto Tolle, nel rodigino. dopo il tuffo il 29enne non ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) «Mifatto forza, ho cercato di nuotare, ma c’erano tantee continuavo a bere»: a parlare è, ilrodiginodomenica mattina neldel Poquasi dieci ore, disperso inun bagno notturno la notte tra il 6 e il 7 agosto. «Mimesso sulla schiena per cercare di galleggiare senza fare fatica perché ero sempre più stanco», ha detto il ragazzo al Gazzettino: «Miaggrappato a quello che ho trovato, scogli, rami». Di lui si erano perse le tracce in seguito a un bagno di mezzanotte con gli amici alla Spiaggia delle Conchiglie, nel comune di Porto Tolle, nel rodigino.il tuffo ilnon ...

