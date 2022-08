Matteo Bassetti scende in politica? “Sarei onorato di diventare ministro” (Di lunedì 8 agosto 2022) Matteo Bassetti ha parlato in un’intervista a “Libero” dove ha criticato la posizione del Governo verso il Covid. Secondo l’infettivologo il conteggio dei morti del virus è sicuramente sbagliato o comunque inadatto e chiede l’istituzione di una commissione di inchiesta per fare luce sulla faccenda. Poi Bassetti tocca anche un altro tema. Lui in politica: la proposta lo stuzzica. Matteo Bassetti, sbagliato il conteggio delle vittime di Covid “O li stiamo contando con parametri sbagliati, che andavano bene nelle prime ondate e che, adesso, non tengono conto di quanto il virus sia cambiato, oppure abbiamo sbagliato tutto e le risposte messe in campo per arginare la pandemia non hanno funzionato”, ha affermato il virologo del San Martino di Genova, che si domanda come mai i contagi ... Leggi su tvzap (Di lunedì 8 agosto 2022)ha parlato in un’intervista a “Libero” dove ha criticato la posizione del Governo verso il Covid. Secondo l’infettivologo il conteggio dei morti del virus è sicuramente sbagliato o comunque inadatto e chiede l’istituzione di una commissione di inchiesta per fare luce sulla faccenda. Poitocca anche un altro tema. Lui in: la proposta lo stuzzica., sbagliato il conteggio delle vittime di Covid “O li stiamo contando con parametri sbagliati, che andavano bene nelle prime ondate e che, adesso, non tengono conto di quanto il virus sia cambiato, oppure abbiamo sbagliato tutto e le risposte messe in campo per arginare la pandemia non hanno funzionato”, ha affermato il virologo del San Martino di Genova, che si domanda come mai i contagi ...

