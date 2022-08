Mascherine a scuola, cosa cambia a settembre. Costa: "Ritorno alla normalità" (Di lunedì 8 agosto 2022) Si va verso lo stop delle Mascherine l'anno scolastico 2022-2023. In una nota il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa annuncia che "si stanno compiendo passi in avanti importanti per permettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti di tornare in classe senza coperture precauzionali per naso e bocca”. Un'eventuale decisione in questa direzione sarebbe da ricollegare alle “linee guida dell'Iss”, per le quali “se la situazione epidemiologica rimarrà immutata, dovranno indossare l'Ffp2 solo personale scolastico e alunni fragili”. Lo stesso membro del Governo ha sempre sostenuto un progressivo smantellamento delle restrizioni a scuola: “L'obiettivo dell'esecutivo – prosegue Costa – è quello di far tornare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a settembre a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Si va verso lo stop dellel'anno scolastico 2022-2023. In una nota il sottosegretario di StatoSalute Andreaannuncia che "si stanno compiendo passi in avanti importanti per permettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti di tornare in classe senza coperture precauzionali per naso e bocca”. Un'eventuale decisione in questa direzione sarebbe da ricollegare alle “linee guida dell'Iss”, per le quali “se la situazione epidemiologica rimarrà immutata, dovranno indossare l'Ffp2 solo personale scolastico e alunni fragili”. Lo stesso membro del Governo ha sempre sostenuto un progressivo smantellamento delle restrizioni a: “L'obiettivo dell'esecutivo – prosegue– è quello di far tornare i nostri ragazzi e le nostre ragazze aa ...

