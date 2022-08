Marina | la Misericordia ora c' è Le mani tese verso chi ha bisogno - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

"Sono molto emozionato. Quella di oggi è una grandissima giornata di festa perché portiamo un messaggio di speranza anche a". C'è soddisfazione nelle parole del presidente delladi Massa, Bruno Ciuffi, che nel tardo pomeriggio di ieri ha inaugurato la nuova sede di via Parma intitolata a Suor Fernanda ...... Fondazione Bonino - Pulejo, Camera di Commercio, Ivo e Danilo Blandina e "del Nettuno", ... Nucleo Diocesano di protezione civile, Mari e Monti 2004, Accir Messina,, Croce Rossa, ... Misericordia: nuova sede a Marina di Massa "Rinforziamo la mano che aiuta i poveri" "Sono molto emozionato. Quella di oggi è una grandissima giornata di festa perché portiamo un messaggio di speranza anche a Marina". C’è soddisfazione nelle parole del presidente della Misericordia di ...Inaugurazione domenica in via Parma. Bruno Ciuffi: "Il nostro spirito è essere un punto di riferimento per chi si trova in estrema difficoltà" ...