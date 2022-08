Mara Venier | Il dramma nascosto, “Non riuscivo più a guardarla”: un racconto che spezza il cuore (Di lunedì 8 agosto 2022) La conduttrice Mara Venier ha attraversato un momento durissimo: quel dolore si è trascinato per molto tempo. Mara Venier (fonte youtube)Anche i belli e famosi attraversano momenti drammatici nella proprie esistenza, con l’aggravante di essere sistematicamente bersagliati da paparazzi e appassionati di gossip. Anche la mattatrice veneta Mara Venier ha subito un dolore straziante e profondo solamente una manciata di anni fa, ma i numerosi fan si sono stretti con cordoglio accanto a lei. La conduttrice ha rivelato al settimanale “Oggi” di aver impiegato anni per fronteggiare la morte dell’amata madre Elsa Masci. La donna è scomparsa nel 2015 in seguito ad una difficile patologia, e la sua dipartita ha lasciato solchi profondi nel cuore ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 agosto 2022) La conduttriceha attraversato un momento durissimo: quel dolore si è trascinato per molto tempo.(fonte youtube)Anche i belli e famosi attraversano momentitici nella proprie esistenza, con l’aggravante di essere sistematicamente bersagliati da paparazzi e appassionati di gossip. Anche la mattatrice venetaha subito un dolore straziante e profondo solamente una manciata di anni fa, ma i numerosi fan si sono stretti con cordoglio accanto a lei. La conduttrice ha rivelato al settimanale “Oggi” di aver impiegato anni per fronteggiare la morte dell’amata madre Elsa Masci. La donna è scomparsa nel 2015 in seguito ad una difficile patologia, e la sua dipartita ha lasciato solchi profondi nel...

