Manila Nazzaro risponde a sorpresa ad una fan | ecco la speciale dedica FOTO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 agosto 2022)dopo le vacanze in famigliasui social ai suoi numerosissimi fan:ladedicaa settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. La sua avventura durate la sesta edizione del reality show è durata per diversi mesi, l’ex gieffina infatti è stata eliminata ad un passo dal gran finale. Dopo la meravigliosa esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia,ha lavorato su nuovi progetti dalla pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Cintura rosa di sopravvivenza” al lancio della sua prima capsule di make-up con il brand Sophie Milano.inoltre è tornata su RTL102.5 come speaker radiofonica ...