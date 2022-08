Mamma ruba portafoglio alla docente durante il colloquio scuola-famiglia: condannata a 16 mesi di carcere (Di lunedì 8 agosto 2022) Un anno e quattro mesi di carcere è la pena decisa dal Tribunale di Milano nei confronti di una donna di 41 anni che, convocata dall'insegnante del figlio, per un colloquio in una scuola media di Verano Brianza, aveva rubato il portafogli della docente, approfittando di un suo attimo di distrazione per infilarle le mani nella borsa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) Un anno e quattrodiè la pena decisa dal Tribunale di Milano nei confronti di una donna di 41 anni che, convocata dall'insegnante del figlio, per unin unamedia di Verano Brianza, avevato il portafogli della, approfittando di un suo attimo di distrazione per infilarle le mani nella borsa. L'articolo .

