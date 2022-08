Magna Graecia Film Festival | il Miglior film è Una Femmina di Francesco Costabile Tutti i vincitori

ilmetropolitan : #MagnaGraeciaFilmFestival, #JohnLandis protagonista dell’ultima Masterclass realizzata con il sostegno della… - TelemiaLaTv : Magna Graecia Film Festival, John Landis protagonista dell’ultima Masterclass realizzata con il sostegno della Cala… - LaCnews24 : Magna Graecia film festival, il regista John Landis: «Il cinema è emozione» - Antonella_Saia : Magna Graecia Film Festival: decretati i vincitori della XIX° edizione - TelemiaLaTv : GRAN FINALE DEL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL CON JOHN LANDIS E TUTTI I PREMI -

John Landis protagonista dell'ultima Masterclass delFilm Festival realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission John Landis , gigante del cinema mondiale, autore di cult come "Animal House" e "The Blues Brothers" (che compie ...John Landis, gigante del cinema mondiale, autore di cult come "Animal House" e "The Blues Brothers" (che compie 42 anni), si racconta alFilm Festival, nella Masterclass - realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission - , condotta dalla giornalista Silvia Bizio, dopo il benvenuto del direttore artistico…...John Landis, gigante del cinema mondiale, autore di cult come “Animal House” e “The Blues Brothers” si racconta al Magna Graecia Film Festival ...Griglia Timeline Grafo ...