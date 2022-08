Ma quale spopolamento | in un paese della provincia sannita cresce la popolazione

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn controtendenza rispetto al datoe in generale delle aree interne del, Telese Terme ha registrato, dal settembre 2020 a oggi, un incrementodi 103 unità. “E’ un dato desunto dai nostri uffici – spiega il sindaco, Giovanni Caporaso – e che fotografa una comunità in costante crescita, segno, evidentemente,capacità che ha la nostra cittadina di attrarre nuovi telesini. Telese è uncon dinamiche di città – aggiunge Caporaso -, si pensi che quotidianamente tra residenti e persone che vi transitano, superiamo di molto le 10 mila presenze. Ciò è dovuto all’incidenza dell’iis Telesi@ con una altissima percentuale di studenti provenienti da altri comuni, alle 3 cliniche, ...

