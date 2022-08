Ludovica Valli è incinta Secondo bebè per l’ex tronista di “Uomini e Donne” | “Dietro questo pancino c’è una storia incredibile”

(Di lunedì 8 agosto 2022)è di nuovo. La exdiaspetta undal compagno Gianmaria Di Gregorio. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso un video condiviso su Instagram. Una clip nella quale, prima di rivelare il dolce segreto, si vede la coppia vivere momenti di gioia e spensieratezza al mare con la primogenita Anastasia. Poi la piccola posa lo sguardo sulla pancia della mamma, ed è apunto che i follower apprendono la bella notizia, notando le forme deldell’influencer al terzo mese di gravidanza. “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte” scrive ...

