(Di lunedì 8 agosto 2022) Giovanni Bogani Mio padre era un perfezionista, uno che non si accontentava mai. Quando era in casa, spariva nella sua stanza, a leggere copioni, a preparare i suoi personaggi. Nulla era lasciato al ...

racconta suo padre Nino. Disincanto e amarezza indossate con un sorriso. Ironia venata di scetticismo. Come se non ci fosse modo di fregarla, la vita. Racconta il cinema italiano, di ...A Salerno il capolista del proporzionale sarà con ogni probabilità Piero De(di qui le voci di ... Senza contare i consiglieri regionali di spicco come Massimilianoche porta con sé ... Luca Manfredi "Io, mio papà Nino e l’ultima foto con Totò prima che morisse" "Andai a trovarlo sul set e con lui c’era il principe della risata che quella sera stessa fu stroncato da un infarto. Chi era mio padre Un umile che mi chiese una parte nel mio film" ...Il governatore vuole un posto sicuro per il figlio al proporzionale e all’uninominale su Salerno pretende la candidatura del suo vice Bonavitacola e del fidato Picarone ...