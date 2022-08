Luca Argentero furioso: la rissa sfiorata sotto gli occhi di Cristina Marino (Di lunedì 8 agosto 2022) Luca Argentero litiga di nuovo con i paparazzi. L’attore, che si trovava in vacanza con la famiglia, è andato ad un passo dallo scontro fisico. Luca Argentero sale alla ribalta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Si trattava della terza edizione del reality show che va in onda su Canale 5. Non vince il programma ma si classificò terzo virgola e da allora la sua carriera nel mondo della televisione è decollata. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, l’attore mette insieme tutta una serie di apparizioni in tv e arriva persino a lavorare come modello. Le fan più accanite ricorderanno il suo calendario uscito per la rivista Max. Un’importante traguardo lo raggiunge quando prende parte a carabinieri, la nota serie televisiva. Da lì in avanti prende parte a diverse pellicole cinematografiche, arrivando a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022)litiga di nuovo con i paparazzi. L’attore, che si trovava in vacanza con la famiglia, è andato ad un passo dallo scontro fisico.sale alla ribalta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Si trattava della terza edizione del reality show che va in onda su Canale 5. Non vince il programma ma si classificò terzo virgola e da allora la sua carriera nel mondo della televisione è decollata. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, l’attore mette insieme tutta una serie di apparizioni in tv e arriva persino a lavorare come modello. Le fan più accanite ricorderanno il suo calendario uscito per la rivista Max. Un’importante traguardo lo raggiunge quando prende parte a carabinieri, la nota serie televisiva. Da lì in avanti prende parte a diverse pellicole cinematografiche, arrivando a ...

