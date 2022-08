L’orologio di Hitler venduto all’asta per 1,1 milioni di dollari: «Lo ha comprato un ebreo europeo» (Di lunedì 8 agosto 2022) Inizia ad emergere qualche particolare in più sulL’orologio da polso appartenuto al dittatore nazista Adolf Hitler e battuto all’asta negli Usa per 1,1 milioni di dollari. A vendere L’orologio, caratterizzato dalle iniziali AH e da una svastica, è stata una casa d’asta del Maryland, la Alexander Historical Auctions: e secondo quanto riportato da Abc, l’oggetto sarebbe stato acquistato addirittura da un ebreo europeo. Non erano mancate le proteste delle associazioni ebraiche che hanno criticato l’asta prima ancora della vendita del cimelio. Tuttavia, la casa d’aste – che in passato ha venduto altri oggetti nazisti – ha spiegato ai media tedeschi che il suo obiettivo era quello di preservare la storia e che la maggior parte degli ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 agosto 2022) Inizia ad emergere qualche particolare in più sulda polso appartenuto al dittatore nazista Adolfe battutonegli Usa per 1,1di. A vendere, caratterizzato dalle iniziali AH e da una svastica, è stata una casa d’asta del Maryland, la Alexander Historical Auctions: e secondo quanto riportato da Abc, l’oggetto sarebbe stato acquistato addirittura da un. Non erano mancate le proteste delle associazioni ebraiche che hanno criticato l’asta prima ancora della vendita del cimelio. Tuttavia, la casa d’aste – che in passato haaltri oggetti nazisti – ha spiegato ai media tedeschi che il suo obiettivo era quello di preservare la storia e che la maggior parte degli ...

