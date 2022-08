L’obiettivo del Napoli si allena da separato in casa: vuole solo gli azzurri! (Di lunedì 8 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli prosegue frenetico, con tanti giocatori trattati dal ds Giuntoli. Al momento, le priorità del mercato in entrata sembrano essere due: quella relativa al portiere, con il testa a testa fra Kepa e Navas che prosegue, e quella relativa a Raspadori, designato come l’uomo in grado di aumentare la qualità offensiva azzurra. Altri nomi sono invece legati ad eventuali cessioni: potrebbero, quindi, ad esempio arrivare un centrocampista in caso di addio di Fabian e un attaccante in caso di addio di Petagna. Foto: Getty Images- Giovanni Simeone Al momento, il mancato addio di Petagna blocca un acquisto: si tratta di quello di Giovanni Simeone. Il Cholito è stato scelto già da un po’ come il giocatore ideale a rimpiazzare l’ex Spal nel caso in cui la trattativa per la sua cessione fra Napoli e Monza vada a buon fine. Al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Il calciomercato delprosegue frenetico, con tanti giocatori trattati dal ds Giuntoli. Al momento, le priorità del mercato in entrata sembrano essere due: quella relativa al portiere, con il testa a testa fra Kepa e Navas che prosegue, e quella relativa a Raspadori, designato come l’uomo in grado di aumentare la qualità offensiva azzurra. Altri nomi sono invece legati ad eventuali cessioni: potrebbero, quindi, ad esempio arrivare un centrocampista in caso di addio di Fabian e un attaccante in caso di addio di Petagna. Foto: Getty Images- Giovanni Simeone Al momento, il mancato addio di Petagna blocca un acquisto: si tratta di quello di Giovanni Simeone. Il Cholito è stato scelto già da un po’ come il giocatore ideale a rimpiazzare l’ex Spal nel caso in cui la trattativa per la sua cessione frae Monza vada a buon fine. Al ...

