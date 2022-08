Livorno | vigne del Sassicaia | informatico 47enne minaccia d’incendiarle Arrestato dai Carabinieri

venti4ore : Livorno informatico 47enne minaccia d’incendiare le vigne del Sassicaia. Arrestato dai Carabinieri - FirenzePost : Livorno: informatico 47enne minaccia d’incendiare le vigne del Sassicaia. Arrestato dai Carabinieri -

in caso di mancata ricezione dei soldi, minaccia di incendiare le vigne dell'azienda di proprietà della famiglia Incisa della Rocchetta che produce il celebre vino Sassicaia a Bolgheri. Secondo quanto emerge, il 47enne risulta già oggetto di indagini condotte da uffici di polizia specializzati anche di altri Paesi dell'Ue, come presunto responsabile di minacce estorsive dirette ad altri. Chiede l'immediato pagamento di circa 150mila euro e, in caso di mancata ricezione dei soldi, minaccia di incendiare le vigne.