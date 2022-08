LIVE Coppa Italia: Genoa-Benevento 2-0 e Modena-Sassuolo 2-0. In serata Cremonese e Bologna (Di lunedì 8 agosto 2022) Il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia va avanti oggi con altre quattro sfide e tre formazioni di Serie A impegnate: saranno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Il programma dei trentaduesimi di finale diva avanti oggi con altre quattro sfide e tre formazioni di Serie A impegnate: saranno...

BenckLiveSports : Modena vs US Sassuolo Calcio Live Match LiveScore Free Picks Coppa ItaliA here: - RpediaSport : Live Streaming Modena VS Sassuolo ? - WorldMix241 : ? LIVE! Modena vs Sassuolo ?? Competition: Coppa Italia ??? Stadium: Stadio Alberto Braglia (Modena) ?? Last meeting:… - WorldMix241 : ? LIVE! Genoa vs Benevento ?? Competition: Coppa Italia ??? Stadium: Stadio Luigi Ferraris (Genoa) ?? Last meeting: G… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: GENOA-BENEVENTO COPPA ITALIA LIVE MATCH - -