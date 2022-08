LIVE Atletica, Meeting Szekesfehervar in DIRETTA: Tamberi vince la gara con 2.24, buone indicazioni (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 La nostra DIRETTA LIVE del Meeting di Szekesfehervar finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 19.14 buone indicazioni da parte di Gianmarco Tamberi. Il Campione Olimpico ha una buona condizione nonostante il Covid-19. 19.12 19.89 per Knighton! Grandissimo tempo per l’americano. 19.09 Erriyon Knighton vuole piazzare un risultato di spessore. 19.06 Chiuderanno il programma i 200 metri maschili. 19.02 22.02 per Shericka Jackson, leggermente superiore al tempo fatto registrare a Chorzow. 18.59 Penultima gara di giornata: i 200 metri femminili. Favoritissima Shericka Jackson, freschissima campionessa mondiale. 18.56 Mancano solo Stahl e Ceh e poi si ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 La nostradeldifinisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 19.14da parte di Gianmarco. Il Campione Olimpico ha una buona condizione nonostante il Covid-19. 19.12 19.89 per Knighton! Grandissimo tempo per l’americano. 19.09 Erriyon Knighton vuole piazzare un risultato di spessore. 19.06 Chiuderanno il programma i 200 metri maschili. 19.02 22.02 per Shericka Jackson, leggermente superiore al tempo fatto registrare a Chorzow. 18.59 Penultimadi giornata: i 200 metri femminili. Favoritissima Shericka Jackson, freschissima campionessa mondiale. 18.56 Mancano solo Stahl e Ceh e poi si ...

