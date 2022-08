L’istruzione entra nel futuro con il Piano Scuola 4.0, Bianchi: “Il più grande intervento mai realizzato” (Di lunedì 8 agosto 2022) Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il “Piano Scuola 4.0”, uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100 mila classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il “4.0”, uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100 mila classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali delnegli istituti scolastici del secondo ciclo L'articolo .

