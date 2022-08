LINGO – PAROLE IN GIOCO: CATERINA BALIVO ALLA CONDUZIONE DEL NUOVO GAME SHOW DI LA7 (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivato ufficialmente il titolo del GAME SHOW che condurrà CATERINA BALIVO su La7. Il programma si chiamerà LINGO: PAROLE in GIOCO e la mission sarà quella di trainare il TgLa7 di Enrico Mentana con un prodotto NUOVO, a tratti curioso per la rete di Urbano Cairo. Secondo quanto annunciato dal sempre informatissimo TvBlog, il GAME SHOW avrà proprio il titolo “LINGO: PAROLE in GIOCO” ed andrà in onda nella fascia precedente il Tg della settima rete. Il titolo condotto da CATERINA BALIVO avrà la luce lunedì 12 settembre alle ore 19. Si tratta di una vera e propria scelta non facilissima, ma sicuramente CATERINA farà di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivato ufficialmente il titolo delche condurràsu La7. Il programma si chiameràine la mission sarà quella di trainare il TgLa7 di Enrico Mentana con un prodotto, a tratti curioso per la rete di Urbano Cairo. Secondo quanto annunciato dal sempre informatissimo TvBlog, ilavrà proprio il titolo “in” ed andrà in onda nella fascia precedente il Tg della settima rete. Il titolo condotto daavrà la luce lunedì 12 settembre alle ore 19. Si tratta di una vera e propria scelta non facilissima, ma sicuramentefarà di ...

