“Letta ha fatto un patto coi comunisti”: così Calenda si maschera da Berlusconi (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – Calenda come Berlusconi? Non esageriamo, la verve del vecchio Silvio è impareggiabile e i tempi sono obiettivamente cambiati. Certo è che l’accusa che il leader di Azione ha rivolto oggi a Letta, sembra un tuffo nel passato del dibattito politico italiano. Qualcosa che evoca il celebre: “Siete ancora, oggi, come sempre, dei poveri comunisti”. Calenda e i poveri comunisti Nel commentare lo strappo consumato col Pd, dopo pochi giorni dall’accordo siglato, Calenda non le ha mandate a dire al suo ormai ex alleato: “Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un patto, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi dice di no a tutto, al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago –come? Non esageriamo, la verve del vecchio Silvio è impareggiabile e i tempi sono obiettivamente cambiati. Certo è che l’accusa che il leader di Azione ha rivolto oggi a, sembra un tuffo nel passato del dibattito politico italiano. Qualcosa che evoca il celebre: “Siete ancora, oggi, come sempre, dei poveri”.e i poveriNel commentare lo strappo consumato col Pd, dopo pochi giorni dall’accordo siglato,non le ha mandate a dire al suo ormai ex alleato: “Il Pd haprima uncon noi e poi haun, con contenuti contrari, con chi ha votato 55 volte contro la fiducia a Draghi, con chi dice di no a tutto, al ...

