Letta: “Da Calenda un regalo alla destra, ha scambiato Twitter con la realtà. Ora scateniamo la campagna Pd” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il segretario: «Ragiona come non sapesse come funziona questa legge elettorale. Gli accordi sono chiusi, non cerco altri alleati. Ognuno farà la sua corsa, parliamo di temi» Leggi su lastampa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il segretario: «Ragiona come non sapesse come funziona questa legge elettorale. Gli accordi sono chiusi, non cerco altri alleati. Ognuno farà la sua corsa, parliamo di temi»

