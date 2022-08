Letta attacca Meloni su Marcinelle: “La sua lettera è grave” (Di lunedì 8 agosto 2022) Letta vs. Meloni. Il segretario del Partito Democratico si è recato quest’oggi a Marcinelle, in Belgio, per commemorare i minatori italiani morti nel tragico incidente di 66 anni fa. Nella giornata di ieri l’ex premier aveva pubblicato una lettera sul Corriere della Sera equiparando la morte dei minatori italiani al destino di quei migranti morti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni attacca Draghi: “Prima va a casa meglio è” Meloni attacca Renzi sul reddito di cittadinanza: “Perché non hai votato contro?” Meloni, bufera sui social dopo l’omicidio di Civitanova Marche Letta ha raggiunto l’accordo con Di Maio: “C’è ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 8 agosto 2022)vs.. Il segretario del Partito Democratico si è recato quest’oggi a, in Belgio, per commemorare i minatori italiani morti nel tragico incidente di 66 anni fa. Nella giornata di ieri l’ex premier aveva pubblicato unasul Corriere della Sera equiparando la morte dei minatori italiani al destino di quei migranti morti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Draghi: “Prima va a casa meglio è”Renzi sul reddito di cittadinanza: “Perché non hai votato contro?”, bufera sui social dopo l’omicidio di Civitanova Marcheha raggiunto l’accordo con Di Maio: “C’è ...

ItaliaViva : Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo… - bbattistin : @danielelombardi @CarloCalenda e certo e chi se non uno che ha fa un accordo con Letta ma poi chiama Franceschini e… - manig0ldo : RT @ItaliaViva: Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo che la s… - MaryEllenBoschi : RT @ItaliaViva: Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo che la s… - tiziana89123076 : @pdnetwork @EnricoLetta Letta adesso va s speculare anche sulla disgrazia Marsanelle finito momentaneamente col fas… -