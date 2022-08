L’estrema periferia Nord di Torino svolta a destra: “I 5Stelle ci hanno delusi, ora guardiamo a Giorgia” (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo avere guardato ai 5Stelle ora le periferie tornano a confidare nella destra? E’ possibile, anzi è probabile. Prendiamo il reportage della Stampa odierna su Falchera, zona abbandonata di Torino. Qui avevano sperato in Chiara Appendino. delusi. Sono rimaste le buche, i vigili sono pochi. E hanno chiuso anche l’anagrafe. delusione doppia. Il titolare del bar: Meloni qui prenderà una montagna di voti I 5Stelle si riunivano nel bar di Michele, che adesso racconta “non esistono più: evaporati tutti”. E afferma che ora la speranza da queste parti ha il nome di Giorgia Meloni. «Sì, penso che prenderà una montagna di voti: c’è voglia di cambiare. C’è bisogno di risposte. Falchera deve esser trattata come gli altri quartieri di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo avere guardato aiora le periferie tornano a confidare nella? E’ possibile, anzi è probabile. Prendiamo il reportage della Stampa odierna su Falchera, zona abbandonata di. Qui avevano sperato in Chiara Appendino.. Sono rimaste le buche, i vigili sono pochi. Echiuso anche l’anagrafe.one doppia. Il titolare del bar: Meloni qui prenderà una montagna di voti Isi riunivano nel bar di Michele, che adesso racconta “non esistono più: evaporati tutti”. E afferma che ora la speranza da queste parti ha il nome diMeloni. «Sì, penso che prenderà una montagna di voti: c’è voglia di cambiare. C’è bisogno di risposte. Falchera deve esser trattata come gli altri quartieri di ...

