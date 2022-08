“Lei mi ha detto tutto”. Alessia Pifferi, parla la vicina di cella Sara Ben Salha (Di lunedì 8 agosto 2022) Alessia Pifferi è rinchiusa in carcere a Milano con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 16 mesi. Per lei è stata attivata la sorveglianza speciale e isolamento per evitare atti di autolesionismo o violenze da parte di altri carcerati nei suoi confronti. Un’indicazione arrivata dal gip Fabrizio Filice e scritta nell’ordinanza con cui ha disposto la misura cautelare in carcere: la prescrizione alla casa circondariale di San Vittore è “l’applicazione di un regime di sorveglianza rafforzata per non escludibile rischio suicidiario reattivo”. A cui aggiungere “la collocazione protetta dell’indagata dato il titolo di reato e la risonanza mediatica che essa ha avuto che potrebbe esporla a pericolo all’interno dell’ambiente carcerario”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022)è rinchiusa in carcere a Milano con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 16 mesi. Per lei è stata attivata la sorveglianza speciale e isolamento per evitare atti di autolesionismo o violenze da parte di altri carcerati nei suoi confronti. Un’indicazione arrivata dal gip Fabrizio Filice e scritta nell’ordinanza con cui ha disposto la misura cautelare in carcere: la prescrizione alla casa circondariale di San Vittore è “l’applicazione di un regime di sorveglianza rafforzata per non escludibile rischio suicidiario reattivo”. A cui aggiungere “la collocazione protetta dell’indagata dato il titolo di reato e la risonanza mediatica che essa ha avuto che potrebbe esporla a pericolo all’interno dell’ambiente carcerario”. ...

