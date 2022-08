Lavoro, Coldiretti Lazio: 'Caos contratti per stagionali. Problemi e ritardi per attività nelle campagne italiane' (Di lunedì 8 agosto 2022) 'Nel Lazio si rischia il Caos negli uffici e ritardi nell'impiego di stagionali, sia italiani che stranieri, a causa della radicale revisione degli obblighi dei datori di Lavoro sull'informazione ai ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022) 'Nelsi rischia ilnegli uffici enell'impiego di, sia italiani che stranieri, a causa della radicale revisione degli obblighi dei datori disull'informazione ai ...

