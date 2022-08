Lavoro | Calderone consulenti a Orlando | ' posticipare entrata in vigore decreto Trasparenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Labitalia) - Nuova lettera della presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine deidel, Marina, al ministro dele delle Politiche Sociali, Andrea, con cui si rinnova la richiesta dil'indelo, in subordine, di una moratoria sulle sanzioni in caso di inadempimento. In mancanza di una risposta alle missive precedenti e per esemplificare le criticità di quanto previsto da dl n. 104/2022, la lettera è accompagnata da un'ipotesi di informativa da consegnare al dipendente secondo quanto prescritto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente in materia. Nello specifico, si tratta di un fac-simile di quanto ...