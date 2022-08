Laudisa: “Non solo Raspadori: Giuntoli al lavoro per altre due pedine” (Di lunedì 8 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa si è espresso sul calciomercato del Napoli a Kiss Kiss: “Giacomo Raspadori non vede l’ora di giocare nel Napoli. Le visite mediche? Il calciatore spera di sostenerle al più presto, anche domani. Quello di Keylor Navas è un affare importante che farebbe contento soprattutto Luciano Spalletti. Il mister avrebbe voluto tenere David Ospina, ma con l’estremo difensore ora al Psg l’allenatore avrebbe un giocatore anche migliore per come la vede lui, un suo pupillo”. A proposito di Giovanni Simeone e Andrea Petagna, il cronista racconta: “Il futuro dei due calciatori sembra segnato. Simeone approderà alla corte di Aurelio De Laurentiis, l’ex calciatore della SPAL militerà invece nel Monza neopromosso in Serie A. L’argentino non vede l’ora di giocare nel Napoli. Per quello che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlosi è espresso sul calciomercato del Napoli a Kiss Kiss: “Giacomonon vede l’ora di giocare nel Napoli. Le visite mediche? Il calciatore spera di sostenerle al più presto, anche domani. Quello di Keylor Navas è un affare importante che farebbe contento soprattutto Luciano Spalletti. Il mister avrebbe voluto tenere David Ospina, ma con l’estremo difensore ora al Psg l’allenatore avrebbe un giocatore anche migliore per come la vede lui, un suo pupillo”. A proposito di Giovanni Simeone e Andrea Petagna, il cronista racconta: “Il futuro dei due calciatori sembra segnato. Simeone approderà alla corte di Aurelio De Laurentiis, l’ex calciatore della SPAL militerà invece nel Monza neopromosso in Serie A. L’argentino non vede l’ora di giocare nel Napoli. Per quello che ...

