L' anniversario di Marcinelle divide la politica Mattarella | L' emigrazione ha segnato la nostra identità

ItalyMFA : 66 anni fa la tragedia di #Marcinelle. Il messaggio del Min @luigidimaio in occasione della Giornata nazionale del… - Radio1Rai : #Marcinelle Messaggio del presidente Mattarella nel 66esimo anniversario della strage. 'L'emigrazione dei nostri co… - PoveroUn : RT @Agenzia_Ansa: 'Rivolgo un commosso pensiero ai minatori che l'8 agosto 1956 perirono a Marcinelle. Quella tragedia costò la vita a 136… - luna2104am : RT @ItalyinBrisbane: #Marcinelle 66 anni fa, la tragedia in cui persero la vita 262 lavoratori, di cui 136 italiani. Da quel giorno, l'8 ag… - ItalyinEU : RT @ItalyMFA: 66 anni fa la tragedia di #Marcinelle. Il messaggio del Min @luigidimaio in occasione della Giornata nazionale del sacrificio… -

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 66esimodella tragedia die della 21esima Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel ...Home Cronaca Internazionale Commemorazione del 66°del disastro di" Messaggio del Ministro Di Maio Cronaca Internazionale 8 Agosto 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 ...Enrico Letta si è recato in Belgio per i 66 anni dalla strage in miniera in cui morirono 136 italiani. Giorgia Meloni: "Non si strumentalizzi la tragedia per i migranti, no a comparazioni forzate" ...Oggi, 8 agosto, ricorre la giornata del lavoro italiano all’estero: nell’anniversario della tragedia di Marcinelle, in Belgio, dove morirono 262 minatori, metà dei quali italiani, si ricordano infatti ...