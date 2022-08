L’alleanza con Renzi, i sondaggi al 15%, la raccolta firme: cosa farà Carlo Calenda dopo l’addio al Pd (Di lunedì 8 agosto 2022) l’addio di Carlo Calenda alL’alleanza con il Partito Democratico annunciato in diretta da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più apre orizzonti e confini per le elezioni politiche del 25 settembre. «Sono sollevato, ho fatto la cosa giusta», ha detto lui subito dopo lo strappo. Dietro il suo ottimismo c’è un sondaggio che ha commissionato nei giorni scorsi. E che lo vedeva al 10,7% in caso di corsa solitaria. Con buone prospettive di crescita (fino al 15%) in caso di accordo con Matteo Renzi. «Senza la palla al piede dell’intesa a sinistra queste elezioni non le vince nessuno. E a Palazzo Chigi ci torna Mario Draghi, se lo vorrà», è l’idea. Mentre con Azione alleata del Pd avrebbe lasciato quel campo a Italia Viva. Ma c’è un problema. Servono 36 mila ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022)dialcon il Partito Democratico annunciato in diretta da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più apre orizzonti e confini per le elezioni politiche del 25 settembre. «Sono sollevato, ho fatto lagiusta», ha detto lui subitolo strappo. Dietro il suo ottimismo c’è uno che ha commissionato nei giorni scorsi. E che lo vedeva al 10,7% in caso di corsa solitaria. Con buone prospettive di crescita (fino al 15%) in caso di accordo con Matteo. «Senza la palla al piede dell’intesa a sinistra queste elezioni non le vince nessuno. E a Palazzo Chigi ci torna Mario Draghi, se lo vorrà», è l’idea. Mentre con Azione alleata del Pd avrebbe lasciato quel campo a Italia Viva. Ma c’è un problema. Servono 36 mila ...

StefanoFeltri : Conosco @CarloCalenda da quattordici anni. Pensavo che fosse un ambizioso ma una persona seria e con anche delle ca… - Tommasocerno : L'alleanza con Calenda è durata 2 giorni. Pensa quanto sarebbe durato un governo... - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - giampaolo_baio : RT @AleGuerani: Io non so come il PD possa presentarsi al voto con Letta segretario che parte con un'alleanza con Conte, poi Conte è un tra… - StefPir : RT @LemmaAndrea: In questo tempo di schizofrenia politica, vi invito a guardare a chi della coerenza ne fa un tratto distintivo: Paolo Cian… -