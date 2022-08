La sinistra punta alle poltrone, ma giustifica le sue mosse col voto utile (Di lunedì 8 agosto 2022) di Andrea Vivalda Se vi fosse una possibilità reale che la coalizione di centro-destra potesse conquistare i due terzi dei seggi in Parlamento, con la conseguenza di poter varare leggi di modifica della Costituzione senza la necessità di ricorrere a referendum popolari, sarei seriamente preoccupato e d’accordo con Enrico Letta nel tentativo di evitarlo anche a costo di alleanze malsane. Il problema, però, per fortuna non c’è. Per conquistare i due terzi dei seggi, la coalizione di centro-destra dovrebbe ottenere il 100% dei cosiddetti seggi uninominali, cioè un terzo, nonché ottenere più del 50% dei restanti due terzi proporzionali. Ora, anche guardando ai sondaggi più premianti per il centro-destra, si è ben lontani dalla soglia del 50% di consensi. Se poi, come presumibile in quanto esistono collegi in cui altre forze hanno localmente maggior consenso rispetto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) di Andrea Vivalda Se vi fosse una possibilità reale che la coalizione di centro-destra potesse conquistare i due terzi dei seggi in Parlamento, con la conseguenza di poter varare leggi di modifica della Costituzione senza la necessità di ricorrere a referendum popolari, sarei seriamente preoccupato e d’accordo con Enrico Letta nel tentativo di evitarlo anche a costo dianze malsane. Il problema, però, per fortuna non c’è. Per conquistare i due terzi dei seggi, la coalizione di centro-destra dovrebbe ottenere il 100% dei cosiddetti seggi uninominali, cioè un terzo, nonché ottenere più del 50% dei restanti due terzi proporzionali. Ora, anche guardando ai sondaggi più premianti per il centro-destra, si è ben lontani dalla soglia del 50% di consensi. Se poi, come presumibile in quanto esistono collegi in cui altre forze hanno localmente maggior consenso rispetto al ...

DSantanche : Pur di non perdere le poltrone la sinistra punta ad un 'tutti dentro' che vada oltre le idee, i programmi e gli int… - ferrazza : Quanto accaduto a Civitanova Marche non è un caso isolato. È la punta di un iceberg di un razzismo diffuso. Di cui… - gparagone : Schiacciati a sinistra, come all'ora di punta. #Santoro - Fiammet82190793 : RT @CinziaSally: Invece di fare la punta al cazzo per Dema vogliamo prima sapere che propongono o continuiamo a fare i fighetti? Non vorrei… - CinziaSally : Invece di fare la punta al cazzo per Dema vogliamo prima sapere che propongono o continuiamo a fare i fighetti? Non… -