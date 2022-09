LA RUSSIA NAZISTA DISTRUGGE SCANDALOSAMENTE IL PREZIOSO ED ESIZIALE GRANO UCRAINO CHE SPERO VENGA PUNITO DA DIO

NoWar24 : Attenzione. Questo account diffende guerra e distorsioni della 'verità' ruZZa. Putinisti chiamano nazista il paese-… - AmanitaFlames : RT @NikeSkywalker: ???? Ben 50 stati della Nato Allargata partecipano attivamente alla vile guerra mondiale di aggressione militare e finanzi… - LindaEv11874854 : @orsobianco @LiaQuartapelle @ilfoglio_it Non capisci una mazza! Se i profughi sono SOLO DONNE E BAMBINI, non ci arr… - pakostanzo : @laprossimameta @CollotMarta Anche ingiustificabile da un punto di vista ideologico. Ormai la Russia è uno stato di… - avatar1dory : RT @NikeSkywalker: ???? Ben 50 stati della Nato Allargata partecipano attivamente alla vile guerra mondiale di aggressione militare e finanzi… -

Il Foglio

... in Bielorussia , ine in Ucraina. Alla base del 'culto' c'è la purezza del sangue e della razza, a cui si aggiunge l'antisemitismo e il ricorso continuo alla simbologia. Non esistono, ...Era fascista quella matrice, forse pure filo, un po' come le sparate di Pisano. Repubblica ... ma pure per la, ben prima dell'invasione dell' Ucraina . Anche il politico siciliano, ... Dugin, il “nazista di sinistra”, e la gara a chi è più nazionalista in Russia Ksenia Thorstrom ora si trova in Finlandia: «Siamo 70 deputati contro lo zar, chiediamo le sue dimissioni» Sul documento si legge: « Noi, deputati municipali russi, riteniamo che le azioni di Vladimir ...Dopo l’invasione dell’Ucraina, Estonia e Lettonia hanno deciso di tagliare i ponti con la Russia cancellando anche il passato. Una decisione che però sta ...