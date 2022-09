LA RUSSIA NAZISTA DISTRUGGE SCANDALOSAMENTE IL PREZIOSO ED ESIZIALE GRANO UCRAINO CHE SPERO VENGA PUNITO DA DIO (Di lunedì 8 agosto 2022) Guerra in Ucraina, conflitto e trattative: a che punto siamo https://www.ilgiorno.it › Mondo 17 mar 2022 - "Da pochi giorni a una settimana e mezzo" : è questo l'orizzonte temporale entro il ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 8 agosto 2022) Guerra in Ucraina, conflitto e trattative: a che punto siamo https://www.ilgiorno.it › Mondo 17 mar 2022 - "Da pochi giorni a una settimana e mezzo" : è questo l'orizzonte temporale entro il ...

DavidPuente : No! Questa foto non mostra un 'matrimonio nazista ucraino' (è stata scattata in Russia e poi modificata) - biagiozar : @ZelenskyyUa @RoyalFamily Poverino! Hai perso chi ti manda i soldi con Boris Johnson?!!! sei il solito bugiardo fal… - biagiozar : @Alatrie89687947 @fattoquotidiano Ma era nel cesso quando hanno deciso le sanzioni alla Russia e abbiamo inviato ar… - 49b4eddb3c3945c : @Francesco_3941 l'ucraina sta bombardando civili pure adesso, e sono 10 anni che lo fa nel silenzio totale, ora che… - biagiozar : @ErDuca79 E ancora come si può vedere nel nostro Paese persone che riescono ad adiuvate a stento a fine mese e sent… -