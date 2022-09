LA RUSSIA NAZISTA DISTRUGGE SCANDALOSAMENTE IL PREZIOSO ED ESIZIALE GRANO UCRAINO CHE SPERO VENGA PUNITO DA DIO (Di lunedì 8 agosto 2022) Guerra in Ucraina, conflitto e trattative: a che punto siamo https://www.ilgiorno.it › Mondo 17 mar 2022 - "Da pochi giorni a una settimana e mezzo" : è questo l'orizzonte temporale entro il ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 8 agosto 2022) Guerra in Ucraina, conflitto e trattative: a che punto siamo https://www.ilgiorno.it › Mondo 17 mar 2022 - "Da pochi giorni a una settimana e mezzo" : è questo l'orizzonte temporale entro il ...

DavidPuente : No! Questa foto non mostra un 'matrimonio nazista ucraino' (è stata scattata in Russia e poi modificata) - yuliapopova : Su @JosepBorrellF #Borrell, il fascismo e la #Russia.'C'erano diversi fascismi nella #Germania Nazista.C'erano il f… - CandleMcMurphy : RT @marcell16895275: @trussliz se per lei #spegnereipopoli a colpi di #pulsantinucleari è democrazia credo che lei sia #nazista Più preci… - xiana44698880 : RT @marcell16895275: @trussliz se per lei #spegnereipopoli a colpi di #pulsantinucleari è democrazia credo che lei sia #nazista Più preci… - Renegad70070410 : @BettaninManuela Il Gomblotto è tutto un Gomblotto. Microchip nel vaccino, NATO invade la Russia, Ucraina nazista,… -