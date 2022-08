“La Russia brucia il gas che non invia più in Europa”: le immagini della Nasa mostrano le fiamme dallo stabilimento di Gazprom (Di lunedì 8 agosto 2022) fiamme che si alzano dalla stazione di compressione di Portovaya. È questa, secondo alcuni media internazionali, la prova che la Russia sta bruciando il gas che non riesce più a vendere all’Europa, dopo il taglio alle forniture deciso da Mosca attraverso il gasdotto Nord Stream. A rivelarlo, scrive El Mundo che cita la tv finlandese Yle, sono le immagini satellitari del sistema di monitoraggio degli incendi della Nasa che mostrano un enorme fiamma che si leva proprio dall’impianto di proprietà del gigante del gas Gazprom. Non un incidente, però, ma un processo deciso dai vertici del colosso energetico russo che, limitando il proprio export, si trova a dover gestire un accumulo eccessivo del combustibile fossile. “Senza opportunità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)che si alzano dalla stazione di compressione di Portovaya. È questa, secondo alcuni media internazionali, la prova che lastando il gas che non riesce più a vendere all’, dopo il taglio alle forniture deciso da Mosca attraverso il gasdotto Nord Stream. A rivelarlo, scrive El Mundo che cita la tv finlandese Yle, sono lesatellitari del sistema di monitoraggio degli incendicheun enorme fiamma che si leva proprio dall’impianto di proprietà del gigante del gas. Non un incidente, però, ma un processo deciso dai vertici del colosso energetico russo che, limitando il proprio export, si trova a dover gestire un accumulo eccessivo del combustibile fossile. “Senza opportunità di ...

