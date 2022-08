La Russa: la bomba giudiziaria contro la destra non si può escludere, a sinistra sono terrorizzati (Di lunedì 8 agosto 2022) Era stato Alessandro Sallusti, qualche giorno fa, ad evocare il pericolo di qualche clamorosa interferenza delle “toghe rosse” nella campagna elettorale. Stanno preparando una “bomba”, aveva detto, additando come responsabile il sistema descritto da Palamara. Sulla questione torna oggi Ignazio La Russa in una intervista a La Verità. La Russa: esiste un metodo Draghi ma non un’agenda Draghi «Non ho alcuna paura, ma purtroppo non possiamo escludere questa eventualità guardando le campagne elettorali del passato, e le tempeste scatenate contro Berlusconi e Salvini. Ma ho, per deformazione professionale, fiducia nella magistratura», afferma La Russa. E quanto all’agenda Draghi assicura: «Più che un’Agenda, esiste al massimo un “metodo Draghi”, fatto di ragionevolezza, moderazione e buone ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Era stato Alessandro Sallusti, qualche giorno fa, ad evocare il pericolo di qualche clamorosa interferenza delle “toghe rosse” nella campagna elettorale. Stanno preparando una “”, aveva detto, additando come responsabile il sistema descritto da Palamara. Sulla questione torna oggi Ignazio Lain una intervista a La Verità. La: esiste un metodo Draghi ma non un’agenda Draghi «Non ho alcuna paura, ma purtroppo non possiamoquesta eventualità guardando le campagne elettorali del passato, e le tempeste scatenateBerlusconi e Salvini. Ma ho, per deformazione professionale, fiducia nella magistratura», afferma La. E quanto all’agenda Draghi assicura: «Più che un’Agenda, esiste al massimo un “metodo Draghi”, fatto di ragionevolezza, moderazione e buone ...

