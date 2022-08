La Ravioleria Sarpi – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 agosto 2022) LaVia Paolo, 27 – 20154 –Tel. 331/8870596 Sito Internet: Tipologia:cinese Prezzi: Giorno di chiusura: mai OFFERTA La, ubicata nel cuore della Chinatown milanese, è un piccolo locale di street food cinese nato con l’intento di realizzare i famosi ravioli con ingredienti di alta qualità, primo fra tutti la carne della vicina macelleria Sirtori. In realtà, oltre ai ravioli farciti in vari modi (anche vegetariani e di pesce), da qualche anno si sono aggiunti anche altri prodotti, come le crêpes di Pechino ripiene di carne, uova o verdure, e i noodles accompagnati da un ottimo ragù di carne speziata da cucinare a casa. Della carne eccellente abbiamo detto, ma anche le altre materie prime sono ...