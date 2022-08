La “nuova” prostituzione a Pomezia e Ardea: in poche sul marciapiede e i clienti si prenotano su Whatsapp (Di lunedì 8 agosto 2022) Niente più falò in strada. Niente più gruppi di ragazze seminude sul ciglio della strada, in attesa di clienti. Chi passa velocemente con l’auto per via Ardeatina o via dei Castelli Romani, potrebbe anche pensare che le varie ordinanze antiprostituzione abbiano sortito un certo effetto. Al massimo, infatti, al posto delle decine di donne che c’erano in strada fino a due anni fa, adesso se ne trovano a malapena un paio. Ma loro sono le sole rimaste alla “tradizione”. Già, perché nell’era post Covid – anche se in realtà dalla pandemia non siamo ancora usciti – anche nel mondo della prostituzione le cose sono cambiate. Abbiamo quindi deciso di fare un’inchiesta per vedere come e quanto, sia in termini economici che di abitudini. Com’è cambiata la prostituzione con il Covid Tra tecnologia e virus, anche il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Niente più falò in strada. Niente più gruppi di ragazze seminude sul ciglio della strada, in attesa di. Chi passa velocemente con l’auto per viatina o via dei Castelli Romani, potrebbe anche pensare che le varie ordinanze antiabbiano sortito un certo effetto. Al massimo, infatti, al posto delle decine di donne che c’erano in strada fino a due anni fa, adesso se ne trovano a malapena un paio. Ma loro sono le sole rimaste alla “tradizione”. Già, perché nell’era post Covid – anche se in realtà dalla pandemia non siamo ancora usciti – anche nel mondo dellale cose sono cambiate. Abbiamo quindi deciso di fare un’inchiesta per vedere come e quanto, sia in termini economici che di abitudini. Com’è cambiata lacon il Covid Tra tecnologia e virus, anche il ...

CorriereCitta : La “nuova” prostituzione a Pomezia e Ardea: in poche sul marciapiede e i clienti si prenotano su Whatsapp - bepper875 : @EdoardoMecca1 È la nuova prostituzione 2.0 - EuNicolosi : Parlare di #sexwork in termini di tratta e #violenza significa invisibilizzare le persone che lo fanno liberamente… - mrctestoni1 : @vincenzocagg @livia19fx Per i follower e così ti chiedono di andare su only fans....che è a pagamento. La nuova prostituzione chic - Wolf09722148 : RT @giulia1042010: -