La nuova fiamma di Michelle Hunziker dopo Trussardi: chi è Giovanni Angiolini (Di lunedì 8 agosto 2022) Ha 41 anni ed è un medico di Sassari, particolarmente apprezzato sul piccolo schermo. Si chiama Giovanni Angelini e vanta un’esperienza TV al Grande Fratello, oltre alla partecipazione ad altri programmi televisivi: è lui la nuova fiamma di Michelle Hunziker. Michelle Hunziker e la nuova fiamma sono stati intercettati subito dai fan della showgirl, che non troppo tempo fa ha annunciato la fine della relazione con l’ex marito, Tomaso Trussardi. Per Michelle si trattava del secondo matrimonio, dopo quello indimenticabile con il cantante Eros Ramazzotti da cui ha avuto una figlia, Aurora. La fine del matrimonio con Trussardi Era il mese di gennaio quando ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Ha 41 anni ed è un medico di Sassari, particolarmente apprezzato sul piccolo schermo. Si chiamaAngelini e vanta un’esperienza TV al Grande Fratello, oltre alla partecipazione ad altri programmi televisivi: è lui ladie lasono stati intercettati subito dai fan della showgirl, che non troppo tempo fa ha annunciato la fine della relazione con l’ex marito, Tomaso. Persi trattava del secondo matrimonio,quello indimenticabile con il cantante Eros Ramazzotti da cui ha avuto una figlia, Aurora. La fine del matrimonio conEra il mese di gennaio quando ...

