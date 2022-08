La morte di Archie Battersbee e lo stato che sostituisce i genitori nel decidere il “miglior interesse” dei figli (Di lunedì 8 agosto 2022) I minori in Inghilterra possono abortire e cambiare genere senza il consenso dei genitori. Da tre anni l’Inghilterra ha anche stabilito il passaggio dal “diritto di morire”, in cui i genitori decidono della vita di un bimbo malato come in Olanda e Belgio, all’antico “dovere di morire” contro la volontà dei genitori. Vinta nell’opinione pubblica la battaglia a favore della “dolce morte”, l’unico argine a derive eutanasiche pediatriche omissive era la naturale inclinazione dei genitori verso la cura incondizionata del figlio. Per questo sarebbe facile e un errore liquidare Archie Battersbee come un caso isolato. Viene dopo Charlie Gard, condannato a morire contro il volere del padre e della madre che lo volevano portare negli Stati Uniti; dopo Alfie ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 8 agosto 2022) I minori in Inghilterra possono abortire e cambiare genere senza il consenso dei. Da tre anni l’Inghilterra ha anche stabilito il passaggio dal “diritto di morire”, in cui idecidono della vita di un bimbo malato come in Olanda e Belgio, all’antico “dovere di morire” contro la volontà dei. Vinta nell’opinione pubblica la battaglia a favore della “dolce”, l’unico argine a derive eutanasiche pediatriche omissive era la naturale inclinazione deiverso la cura incondizionata delo. Per questo sarebbe facile e un errore liquidarecome un caso isolato. Viene dopo Charlie Gard, condannato a morire contro il volere del padre e della madre che lo volevano portare negli Stati Uniti; dopo Alfie ...

