La Lazio batte l’Inter e vince la Supercoppa italiana – 8 agosto 2009 – VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) L’8 agosto 2009, a Pechino, la Lazio sconfigge l’Inter di Mourinho e vince la Supercoppa italiana. In gol Matuzalem e Rocchi A Pechino, l’8 agosto 2009, si gioca la prima gara di Supercoppa italiana in terra asiatica. Di fronte l’Inter campione d’Italia e la Lazio vincitrice del trofeo nazionale. Ballardini contro Mourinho, col primo che si impone grazie a una partita d’autore della sua squadra. 2-1 il punteggio finale, grazie alle reti di Matuzalem e il capitano Rocchi. Il match segna uno snodo autorevole per tutto il resto della stagione: Mourinho, sconfitto, quadrerà poi la sua squadra e la porterà a vincere tutto. Sarà solo il preludio a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) L’8, a Pechino, lasconfiggedi Mourinho ela. In gol Matuzalem e Rocchi A Pechino, l’8, si gioca la prima gara diin terra asiatica. Di frontecampione d’Italia e lavincitrice del trofeo nazionale. Ballardini contro Mourinho, col primo che si impone grazie a una partita d’autore della sua squadra. 2-1 il punteggio finale, grazie alle reti di Matuzalem e il capitano Rocchi. Il match segna uno snodo autorevole per tutto il resto della stagione: Mourinho, sconfitto, quadrerà poi la sua squadra e la porterà are tutto. Sarà solo il preludio a ...

